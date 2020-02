“Nos fuimos de vacaciones juntos y creo que cuando estaba un día en Italia, lo miré, que íbamos en un auto que no tenía techo, y yo decía ‘esto no puede ser real, no puedo estar al lado de un hombre tan bueno, que me quiera tanto, y dije qué es esto, porque esto no es mi vida, esto es una película, que no me despierten’”, agregó sobre aquél mágico momento para ella.