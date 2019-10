“Las canciones las hicimos en Los Ángeles. Con mi mánager, Guido Iannaccio, nos tiramos el lance y le escribimos a un productor re grosso que había hecho la última canción de Justin Bieber What Do You Mean. Pensamos que no nos iba a dar bola, pero llegó un ángel de la guarda y el pibe nos contestó”, comentó meses atrás con respecto a su fórmula para crear un “hit perfecto” en inglés.