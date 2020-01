Sin embargo, su publicación no fue bien recibida por sus seguidores que continuaron con la polémica. “Claro yo te vi jamás dijiste eso”, “Discúlpame pero, ¿la educación determina pegarle a alguien o no? Mmm si pensamos así señor qué básica y triste esa forma de pensamiento. No digas nada que es mejor, y a no panquequear Federico”, fue la respuesta que recibió el protagonista del film Rumbo al mar –que se estrenará el 30 de enero– de algunos usuarios que se manifestaron en las redes.