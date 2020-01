¿Cómo era su tío? “Era un personaje en la tele, pero en la pantalla se exagera, en persona era igual pero no a ese nivel, no era enojón, no era mal humorado, tenía su carácter pero era muy buena persona y cariñoso”, dijo y contó que tenía una relación especial con ella, ya que ella era la primera nena en la familia: “Imaginate, me traía vestiditos, me peinaba, me trataba como a su hija”.