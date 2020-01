—No. No me enojo fácil. Martina lo primero que hace es enojarse. Yo en ese sentido no. Soy muy leal también, y soy bastante estructurada en los sentimientos; por eso digo que soy pacata. Me gusta la fidelidad, la sinceridad, valoro eso. Cuando no recibo eso me duele mucho, y mi necesidad ahí es de distancia. No soy de enojarme y gritar sino más bien, como pasó algo feo, ya no puedo sostener un vínculo.