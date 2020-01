“La meditación no necesariamente tiene que entrar en conflicto con el creo que profesas. Hay gente que me dice ‘Ismael, no sé cómo puedes meditar, yo no puedo dejar la mente en blanco’. Si estás dejando la mente en blanco hay que ir a urgencias, algo raro está pasando. Lo que uno hace cuando medita es observar sus pensamientos, sus sensaciones. No juzgas los pensamientos que vengan, sino que dices ‘me desconcentré, vuelvo a concentrarme, esta vez, en la voz de Ismael’”, explicó.