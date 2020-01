Susana Giménez lució un mono rojo de seda off shoulders que combinó con un cinturón de Dolce & Gabbana dorado y sandalias. Completó su look con una estola del mismo color de su outfit. Por su parte, Mecha optó por un maxi vestido en verde esmeralda con volados y mangas acampanadas combinado con un cinturón de cuero en color rojo. Completó su look con un pañuelo de animal print de leopardo en su cuello y botas cowboy en rojo.