Otros factores representan una amenaza importante para la fauna silvestre como los hábitats fragmentados que no ofrecen sitios donde ir cuando el fuego se apaga y la fauna exótica o introducida como los gatos y zorros y ciertas especies predadoras como varanos. Estos depredadores se ven favorecidos con los incendios, ya que se alimentan de los animales heridos o que huyen. La pérdida de refugios deja expuestos a los animales. Hasta hay animales como Halcones, que son capaces de propagar incendios llevando ramitas encendidas para iniciar incendios en zonas no afectadas y de esta forma exponer a sus presas de acuerdo a un estudio de Bonta Et. Al. publicado en 2018 en el Journal of Ethnobiology.