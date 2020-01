Esta propuesta hizo que Ángel de Brito en su ciclo fuera a buscar a Marcela Coronel, para consultarle si volvería al programa. Y ante esa pregunta se abrió otro frente que involucra a Viviana Canosa, histórica integrante del programa, al igual que Coronel. “No me invitaron aún, pero supongo que si me invitan y LaFlia me da permiso voy a ir. Supongo que me van a invitar porque fui piedra funcional del programa, yo ya no tengo la relación que tuve con ellos (por Ventura y Rial), pero los puedo llamar sin problemas a cualquiera de los dos. A mí no me echaron como a Ventura, yo me fui en los mejores términos".