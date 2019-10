—Me pasó con dos famosos. El primero fue Tato Bores. Yo tenía 14 años y un profesor de castellano nos había propuesto entrevistar a algún famoso. Lo llamé proponiéndole hacer una nota, una charla, y me acuerdo que me mandó al rábano, me trató como el reverendo culo, me cortó. Fue un destrato que no esperaba, me quedó en la garganta un desencanto y un sabor amargo. Se lo conté a mi viejo y me dijo: “No te preocupes, yo te traigo otro teléfono”. Y me consiguió el de Carlos Balá, la otra cara de la moneda: un tipo maravilloso que cuando fui a entrevistarlo a la casa me sirvió un café con leche, me trajo masitas, un tipo que me abrazó. Y el segundo fue un payaso que era luchador de Martín Karadagian, el payaso Pepino El 9, que vino con toda la troupe de Titanes en el Ring al colegio donde hice la primaria. Pepino se fue custodiado por un montón de personas de seguridad. Yo vi para dónde había enfilado, y saltando alambrados y yendo por detrás del escenario, recorriendo tramos, estaba muy embarrado porque había llovido ese día, llegué hasta donde estaba descansando. Cuando lo tuve cara cara, todo empapado, le dije: “Pepino, vos sos mi ídolo". Y el payaso me respondió: “Nene, dejame de romper las pelotas”. Fue como si me hubieran pegado una puñalada en el corazón. Si había un luchador que admiraba, era ese payaso. Ese día se murió.