—No, no, me vino bárbaro, me despierta una cosa muy particular que lo disfruto de una manera especial, porque lo único que hago es mimarlo, jugar con él. El otro día, por primera vez, vio a Papá Noel, y estaba como enloquecido, porque estaban todos a su alrededor abriendo regalos y no entendía nada, y yo lo disfrute mucho. Es un disfrute diferente al de los hijos, y me viene en un momento muy lindo, para mi y para mi hija también. Nos acercó mucho más con Morena, nos unió más como familia. Para nada me siento viejo, estoy en un gran momento de mi vida. Me encanta que me digan abuelo, soy abuelo, Romina también, le regale el abuelazgo también. Me encanta ser abuelo, me parece hasta sexy ser abuelo, es una cosa linda.