Luego de recurrir a la Justicia, Érica habló en el programa de radio de Ulises Jaitt y en Nosotros a la mañana: “Esto me venía perturbando hace años y lo vengo callando. No hablé con nadie. Con mi familia tampoco”. Y recordó que “había química entre los dos” y que por eso fue a la casa del actor: “Cuando llegué estaba todo muy bien, hasta que se presenta una situación que yo no esperaba, que no es lo que yo practico”.