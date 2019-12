Enojada por el silencio de Rago, que no se manifestó públicamente desde que se realizó la denuncia, expresó: “Me gustaría que Pablo saliera a hablar y diga que lo que yo digo que es mentira. Que diga que él no me tocó, que no estuvo con una cámara y me abusó. Que lo diga... Solo él y yo sabemos lo que pasó”. Y concluyó: “Me arruinó la vida porque me humilló. Me siento humillada por completo. Estoy entera por mis cuatro hijos, que los amo y son mi orgullo”.