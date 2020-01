2019 se despidió de la ciudad esteña como no lo ameritaba: la lluvia acaparó el 31 de diciembre. Y Pampita y los suyos optaron el plan que suele ser el elegido por quienes veranean en Punta: recorrer la Barra de Maldonado. Con un look rockero, de musculosa gris de los Rolling Stones (a quienes vio cuando en agosto tocaron en La Plata) y zapatillas doradas, la modelo llevó a sus hijos a degustar un chivito uruguayo. La acompañó García Moritán, por supuesto, aunque su estilo fue mucho más informal: una camisa blanca que, si no fuera por un detalle en el estampado, más de uno habría creído que la repetiría esa misma noche.