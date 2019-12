La ex modelo tuvo un accidente doméstico cuando su pequeña sobrina le clavó un lápiz en el ojo. Raquel debió ser atendida y los médicos le colocaron un parche. “Mi sobrinita me clavó un lápiz en la córnea. Le estaba enseñando a pintar para que no se pase de los bordes. Yo estaba parada de la mano con ella, se dio vuelta y me clavó el lápiz”, había dicho la conductora. El accidente podría haberle generado graves consecuencias, aunque sólo tuvo el ojo tapado una semana y se recuperó rápidamente.