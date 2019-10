El año pasado, por su parte, tuvo un fuerte cruce con Andy Kusnetzoff, cuando aseguró que el conductor se burló de ella durante años por sus problemas en los labios, producto de fuertes golpizas recibidas de un ex novio. “Hace 12 años me había hecho una cirugía en la boca, me habían puesto silicona y ese mismo día me comí una piña. Ahí, se me desfiguró la cara, porque además tenía brackets que me lastimaron aún más tras el golpe”, había contado.