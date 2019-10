“Necesitaba estar fuera de la televisión. Mi mejor terapeuta soy yo, me autoanalizo y trato de conducirme de la mejor manera y respetar a los medios. Si me hubiese acelerado de calentura en sentarme en un programa, me hubiera desbocado, hubiera sido muy dura con quien yo considero que es el asesino de mi hermano. Que se prepare para cuando me siente en un programa de televisión. Tengo todo acumulado, tengo un odio que llega al infinito, en el momento que llegue voy a hablar con la coherencia que tengo. Es un momento muy duro y muy difícil”, agregó la actriz en una de las pocas entrevistas que brindó desde la muerte de su hermano.