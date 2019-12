“Yo tengo que ver a mi marido a un cementerio, mi hija ve a su papá en una foto, ¿yo me tengo que poner en el lugar de ella?”, se preguntó Romina, quien estaba embarazada de su segundo hijo al momento del accidente. “Esto es un día a día, no sé qué haría si El Pepo me llamara. Por ahí mañana no me levanto porque no quiero hacer nada. Tengo insomnio, tengo pensamientos de por qué fue él y no fui yo. Es difícil explicarle a mis hijos el por qué no van a volver su papá. Estuve una semana sin verle los ojos a mi hijo porque es igual al padre”.