La mujer del cantante también hizo referencia a quienes la denunciaron por intentar sobornar a Romina Sánchez, la mujer de Nicolás Carabajal, uno de los jóvenes muertos en el accidente: “No la conozco. Yo lo conocía a él. Me dijeron que estaban haciendo un festival solidario para juntar plata y le mandé un mensaje diciéndole que mi intención era ayudarla, darle lo que tenía y seguir consiguiéndole más para lo que necesite. Le mandé un mensaje que nunca me contestó, y eso lo utilizaron para dar a entender que quise sobornarla. Salió de mí decirle, la quería ayudar de mujer a mujer. Después le quise mandar la plata por una persona que tenemos en común, ella es de mi barrio, pero me dijeron que cuando vieron la suma no la quisieron agarrar porque venía de mi lado, no era mal intencionada, era para ayudar, eran 10 mil pesos”, agregó Cúneo.