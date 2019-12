El 6 de noviembre el TOF 1 de Santa Rosa había sentenciado a J.L. a cuatro años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Una vez conocidos los fundamentos de la sentencia, el abogado los recurrió en la instancia de Casación y no permitió que el fallo quedara firme: “Pedí que se le quite la prisión preventiva y la inmediata excarcelación de mi defendido”, expresó, y luego agregó: “El Tribunal Oral al analizar la causa tuvo en cuenta que el fallo no está firme. Por ese motivo, y considerando que en el camino de la excarcelación se produjeron las modificaciones en el proceso penal, es que se obtuvo la liberación. Cuando invocamos los fundamentos tuvimos en cuenta los argumentos del fallo del ex presidente de Brasil Lula da Silva, entre otros. Es el primer caso del país alcanzado por la reforma procesal. La Justicia volvió al espíritu anterior de la ley, cuando la detención se producía por peligro de fuga o posible entorpecimiento del proceso, dado que las prisiones preventivas no pueden ser usadas como una pena adelantada, situación que está padeciendo otro de mis clientes, El Pepo, acusado de homicidio culposo doblemente agravado por dos muertes en un accidente de tránsito”.