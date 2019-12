A pocas horas de la entrega de los premios, Cinthia subió a su cuenta de Instagram un video donde se mostraba sorprendida por su nominación, ya que no fue invitada al evento, y por ende se quedó sin la posibilidad de recibir su galardón: “Les agradezco a la gente del Martín Fierro Digital que me dieron un premio, pero se olvidaron de invitarme”, dijo la bailarina mostrándose sorprendida. Aunque la omisión la tomó como algo negativo que se le suma a varios problemas sufridos este año: “A mí sola me pasa. Una vez que me dan un premio y no me invitan ¿Están todos locos? Les mando un beso, me hubiera encantado recibirlo. La próxima invitenme”, sostuvo la bailarina, en un estado entre la risa y el llanto.