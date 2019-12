Cuando la abogada aclaró que Benítez renunció el lunes 10 de manera imprevista, cuando ya estaba acordada su salida para fines de diciembre, la niñera relató cómo fue “la pelea” que tuvo con Pampita ese mismo día, que la llevó a adelantar su decisión. “El domingo a la noche le avisé que iba a faltar el lunes -recordó Viviana-, tenía que ir a ver un alquiler porque sino, lo perdía. ‘Bueno, está bien’, me dijo. Resulta que el lunes la otra empleada tampoco apareció, entonces me dijo: ‘Nunca más me avises a última hora que no vas a venir porque los chicos no fueron al colegio, esto y lo otro, no le avisaste a tu compañera’. ‘Pero te avisé a vos, que sos mi empleadora’, le dije. Hace cinco años que estoy ahí, ¿y no puedo faltar medio día? ¡Qué horario flexible!". En medio de esa discusión, Benítez le dijo: "Si no te sirvo, me voy”. Horas después, renunció. Al otro día envió la carta documento y realizó las denuncias.