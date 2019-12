—A mí lo que me sirvió mucho es la meditación. Porque uno va adentro de uno mismo, lo que implica conocer tus cosas luminosas y las que no lo son pero para algo están. En psicología se llama “unido a sombra” y tiene que ver con no tener una imagen idealizada. Porque si vos crees que sos Dios, cuando alguien te señala algo que no es tan lindo te hace daño. En cambio, cuando vos reconoces tus errores, no te afecta que otros te los marquen. Por eso, cuando a mí me dicen: “No te entra una bala”. Y no, no me entra una bala. La opinión del otro, es del otro.