—Nada me paraliza. Pensá que yo salgo de la clínica cuando me dicen lo que tengo, me hacen la punción; sola, estaba yo. “Hacémela ahora”; “No, ¿pero vino acompañada?”; “No, no, haceme la punción ahora, vamos a acelerar las cosas”; “¿No querés venir con tu marido, con tu mamá, con una amiga?”; “No, no, haceme la punción ya”; “Bueno, de acá tenés que ir a darte la antitetánica”; “Okey”. estaba llorando, pero me fui a dar la antitetánica. Y empecé a pensar: “Bueno, me voy a morir, ¿qué pasa si me muero?”. Lo único que me importaba era Martina. Me daba pena por mis papás si yo me moría, por mi marido, pero dije: “Bueno, me muero, la gente se muere. Me tocará morirme ahora, me tocará morirme a los 70, me tocará morirme a los 90”. Entonces este año, justamente que volví a la tele, que me separaba, que a papá lo operaron del corazón hace dos años, empecé a ver que la muerte es una posibilidad, que me puedo morir yo, que te podés morir vos. No es lo ideal para nadie, pero empecé a darme cuenta: “¿Por qué no me iba a pasar a mí?”. Entonces empecé a tener una vida lo más parecida a la lógica, al sentido común, a ser feliz, a animarme a vivir. Y a no asustarme, a entrar a un quirófano y sacarme una pelota. No tengo miedo de volver a tenerlo; ni lo pienso, ni se me ocurre. Nada es un tema para mí.