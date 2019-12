Pero volvamos al Luna y a Charly. Luego del segundo tema, no tardó en llegar la primera gran ovación de la noche. El “Olé, olé, olé, olé, Charly, Charly...” retumbaba desde todos los sectores del estadio. Esa aclamación del público dio lugar para que el músico cuente lo que se venía: “Voy a hacer ‘In the city that never sleeps’, una canción que hice hace poco. Estoy componiendo mucho y cobrando menos”, dijo de forma risueña y desató las carcajadas de los fans.