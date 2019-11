Si bien el sonido no fue el mejor -eso hay que decirlo- también es cierto que valió la pena editarlo, como reconoció el propio Adrián Taverna. “¿Sabés por qué lo aprobé? Porque cuando vi el video corriendo con la música, lo vi feliz a Gustavo y eso me terminó de cerrar. No tuve ninguna duda. Vi la imagen de él contento y dije: ‘Que esto lo vea la gente, que lo vean sus fans’”, afirmó el ingeniero de sonido hace unos días en una entrevista con Silencio.