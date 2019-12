“A nosotras este tema nos tocaba de una manera muy especial. Para mujeres que han sufrido tanto, como mi mamá o como yo. Me parece que vine acá no para mostrar mis dotes de bailarina, me parece que lo más importante era traer un mensaje de saber que, a pesar de todo lo que hayas pasado en tu vida, tenés que ser valiente igual”, manifestó la cantante.