Entonces, fue el propio Fede quien se encargó de explicar sus sentimientos y los motivos que lo llevaron a querer presentarse en el certamen a pesar de estar en pleno duelo. “Me pasan muchas cosas en la cabeza en este momento. El amaba tu programa, lo veía todas las noches. El día que ganamos, allá por el 2015, hay una imagen que me voy a llevar toda mi vida en la que estaba él que no lo podía creer. Y la unión con mi vieja también, era una cosa hermosa. Así que pensé un montón de cosas. Y dije: ‘¿Qué me hubiese dicho él?’. Y él me hubiese dicho: ‘Vos tenés que ir’. Porque el trabajo nos salva. Y no trabajamos en una oficina, trabajamos para que la gente en la casa se ría y se divierta. Mi papá me enseñó eso y muchas cosas más", comenzó diciendo el hijo de Carmen Barbieri.