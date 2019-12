“Diego estuvo muchos años sin ver a su hijo. Y el año pasado, cuando vino a pasar las fiestas acá, tuvo una conexión con él. El primer día que lo vio fue mi hermano. El padre después me llamó y me agradeció, nos juntamos y le conté todo lo que pasaba. No tenía información de su hijo, ese día fue fuerte”, señaló Ojeda, que además contó que no hay relación actual con Diego Maradona y aseguró: “Estoy bloqueada de su teléfono”. La mujer contó que su comunicación es exclusivamente “entre abogados”, y señaló que no quiere seguir peléandose con el padre de su hijo. "Yo quiero paz, tranquilidad, recién ahora me estoy reconectando como mujer, rehaciendo mi vida”.