—Mi relación con la música es solo de escucharla, no me dedico de nada al tema de la música y mi familia fue la primera sorprendida al principio cuando empezó este boom de la abuela, pero no molestaba, era una cosa de admirar. De mi familia que yo sepa no ha salido ningún artista. Luego se hizo un programa en mi casa y demás… al principio chocaba, una señora de ochenta años subida a una moto y dando vueltas por Madrid, yendo a un concierto donde no era nada entendible lo que estaba escuchando, pues era chocante.