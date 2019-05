"No se va, Banana no se va". La gente clamaba a los gritos en Diversión de Quilmes y Los Del Fuego tenían que volver a aparecer. Corría el año 2011 y las cámaras del canal América registraban el fenómeno del grupo santafesino para su programa Vidas Paralelas. Ocho años después, sus fans en todo el país exclaman lo mismo: "Banana no se va". Juan Carlos Banana Mascheroni falleció esta madrugada durante una presentación en Avellaneda y, aunque no era de ahí, jugaba de local. Como tantas otras veces, la zona sur del Conurbano bonaerense fue importante en su vida. Y en su muerte.