Art, que sufrió la parálisis de sus cuerdas vocales hace unos años y vio su carrera interrumpida, no tuvo miramientos para criticar a su ex compañero en una entrevista con el periódico británico The Telegraph: “Tiene complejo de Napoleón. En el instituto me daba lástima por su estatura (Simon mide 1 metro y 60 centímetros). Como compensación, le ofrecí mi cariño y mi amistad. Y esa compensación ha creado un monstruo”. En esa misma nota, parece disculparse y asegura que no quiere decir nada en contra de su antiguo compañero. “Paul me estaba poniendo nervioso. Los chistes se habían agotado”, comentó con un poco de resignación cuando le preguntaron por la separación.