Un dron con explosivos y un mapa de la mayor cárcel de Ecuador revelaron una nueva amenaza del crimen organizado

Las FF.AA. aprehendieron a dos personas, presuntamente vinculadas a Los Choneros, e incautar un dron, cargas explosivas, dispositivos tecnológicos y municiones.

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La incautación de un dron presuntamente adaptado para transportar explosivos y de un mapa de la Penitenciaría del Litoral abrió una nueva línea de preocupación para las autoridades ecuatorianas sobre la evolución de las tácticas empleadas por el crimen organizado. El operativo, ejecutado en Guayaquil, terminó con la detención de un ciudadano dominicano y una mujer ecuatoriana que, según las Fuerzas Armadas, preparaban un atentado contra el principal complejo penitenciario del país con el objetivo de facilitar la fuga de personas privadas de libertad.

La intervención fue realizada el 15 de agosto en el sector de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, como parte de una operación del Bloque de Seguridad. De acuerdo con la información oficial, los sospechosos fueron identificados únicamente por los alias de “Nica”, de nacionalidad dominicana, y “Sara”, ecuatoriana. Hasta el 17 de agosto las autoridades no habían difundido sus nombres completos y la Fiscalía tampoco había informado públicamente sobre la formulación de cargos relacionada con este caso.

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Según la versión presentada por los mandos militares, las investigaciones condujeron hasta una vivienda que funcionaba aparentemente como un negocio de manicura, pero que habría sido utilizada para almacenar el equipo con el que se ejecutaría el presunto ataque. Durante el allanamiento fueron encontrados un dron, dos cargas explosivas, baterías, un sistema de activación remota, accesorios para la aeronave y un plano impreso de la Penitenciaría del Litoral.

Vista de humo que sale del interior de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil (Ecuador). Foto de archivo. EFE/Juan Diego Montenegro

Las Fuerzas Armadas sostienen que el dispositivo había sido acondicionado para transportar los explosivos hasta el interior del centro penitenciario. La hipótesis oficial plantea que una detonación habría generado las condiciones para facilitar la fuga de varios reclusos, aunque las autoridades no han precisado qué pabellón era el objetivo ni han identificado a los privados de libertad que presuntamente serían favorecidos por la operación.

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Durante el procedimiento también fueron decomisados documentos de identidad del ciudadano dominicano, entre ellos un pasaporte y una cédula emitidos por su país. Los investigadores analizan ahora el origen de los explosivos, el sistema utilizado para adaptar el dron y la posible existencia de otros participantes que habrían intervenido en la planificación del supuesto atentado.

Las autoridades atribuyen a los dos detenidos vínculos con Los Choneros, una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Ecuador. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicos los elementos de la investigación que sustentan esa relación, más allá de la información proporcionada por los organismos de seguridad.

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Captura de miembros de Los Choneros. (Foto: Policía Nacional).

El caso se produce en un momento en que las instituciones encargadas de la seguridad advierten sobre la incorporación de nuevas tecnologías por parte de las estructuras criminales. Si durante años los drones fueron utilizados principalmente para labores de vigilancia o para introducir objetos a los centros penitenciarios, las investigaciones recientes apuntan a que estas aeronaves también están siendo modificadas para transportar cargas explosivas, ampliando el nivel de riesgo para instalaciones estratégicas y para el personal encargado de su custodia.

No es la primera vez que las autoridades ecuatorianas alertan sobre una amenaza de este tipo. En septiembre de 2024, el Bloque de Seguridad informó que interceptó un dron cargado con explosivos que, según la versión oficial, tenía como destino la cárcel de máxima seguridad La Roca, también en Guayaquil. En esa ocasión el artefacto fue destruido mediante una detonación controlada antes de que pudiera alcanzar el recinto penitenciario.

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La Penitenciaría del Litoral se ha convertido en uno de los principales símbolos de la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador. En sus pabellones han ocurrido algunas de las peores masacres carcelarias registradas en América Latina durante los últimos años y el complejo ha sido escenario de enfrentamientos entre organizaciones criminales, operaciones militares de recuperación del control y constantes decomisos de armas, drogas, explosivos y equipos de comunicación.