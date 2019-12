¡Qué look! Calu Rivero se cortó el pelo y se cambió el nombre. Ahora, la actriz prefirió que la llamen Dignity. "Estoy viviendo una nueva piel, un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Valor es tomar las decisiones por uno mismo. Valor es el amor propio", escribió la artista en Instagram, para explicar su nuevo nombre (Foto: Instagram)