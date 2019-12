“Fue un viaje muy cultural, a mí me encanta y Rober me acompaña en todas”, explicó la jurado del Bailando 2019. Pero, admitió que sufrió un episodio de inseguridad: “Me robaron el celular de adentro del abrigo, en Montmartre. Fue un experto, pero se solucionó rápido, no pasó nada”. Aunque no tiene un perfil mediático como su esposa, García Moritán también se animó a conversar con los periodistas sobre la escapada a París: “Fueron días espectaculares, me gustó todo, fue perfecto”.