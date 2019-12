Cuando se estrenó la cinta, Keanu Reeves vivía un momento pleno no solo en lo laboral también en lo personal. Su novia, la actriz Jennifer Syme, estaba embarazada de una niña. Meses después, con la película en cartel y su protagonista en un pico de fama, el parto se adelantó y la beba no sobrevivió. La pareja no pudo soportar la pena y al tiempo se divorciaron. Dos años después Jennifer murió en un accidente de tránsito.