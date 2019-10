En agosto de 1949, William Peter Blatty estudiaba literatura en la Universidad Jesuítica de Georgetown. Como todas las mañanas, se levantó, preparó el desayuno y mientras comía unos huevos revueltos comenzó a repasar las páginas de The Washington Post. Las noticias contaban la actividad del presidente Harry Truman que había comenzado su segundo mandato; en China, las tropas comunistas habían ocupado Pekín. A William el deporte no le interesaba y lo pasó de largo. Pero en Sociedad una noticia atrajo su atención. Narraba la historia de Robbie, un niño que jugando a la ouija intentó comunicarse con su tía espiritista muerta. Sus padres lo encontraron hablando con voz extraña en lenguas desconocidas, golpeándose contra las paredes con una fuerza anormal y maldiciendo todo objeto religioso. Los médicos que contactaron se declararon incompetentes y decidieron consultar con un sacerdote quien luego de verlo aseguró que el chico estaba poseído. Solo se salvaría mediante un exorcismo. El ritual llevó seis semanas, en la sesión 30 el niño dijo “Christus, Domini” (“Cristo, el Señor”) y se despertó sin poder recordar nada. William Blatty cerró el diario, había encontrado una gran historia pero no era su tiempo para escribirla.