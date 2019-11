“Hoy termino el día explotada de amor y de sorpresa al recibir este regalo de alguien que no conozco y que no me conoce personalmente pero supo ver, desde otro continente, esta descripción, esta poesía y estas palabras tan sentidas, que me dejó, como le escribí en un mensaje a ella, con el alma delante de los ojos y el corazón explotado de emoción. Porque ni yo misma me doy cuenta el camino recorrido y la fuerza que se tiene para sortear las adversidades y seguir... seguir y seguir dando batalla a cada obstáculo que la vida presente, mirando para adelante y creciendo para ser cada día mejor persona sin joder a nadie”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram la ex conductora de Cocineros de noche.