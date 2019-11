Además, aclaró cómo es el proceso de este tratamiento: “Las células se sacan al momento del parto, luego del nacimiento, es un procedimiento que no tiene ningún riesgo para mi o mi hija, no duele, y como familia nos permite tener la tranquilidad de poder contar con una valiosa fuente para el potencial tratamiento de más de 80 enfermedades. ¡En Argentina 99% de los cordones umbilicales se tiran! Por eso me parece importante transmitir el mensaje y si se puede, tomar la decisión de guardarlo en un banco familiar.”, expresó quien se puso en la piel de “Griselda Ramos” en Campanas en la noche.