"A la primera persona que le conté fue a mi mamá. Ella estaba internada y necesitaba un poquito de emoción y fue buenísimo contárselo", dijo al hacer pública la noticia en diálogo con CNN. Y sobre su deseo de ser madre, dijo: . "Yo estaba en otro plan, decidiendo la maternidad sola. Había decidido hacerlo a través de un tratamiento, como muchas mujeres lo hicieron. Lo conocí, le conté todo, y me acompañó como amigo hasta que dijimos 'qué pasa acá. Me parece que (el proyecto) es de a dos, no de uno'".