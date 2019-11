Vale recordar que el jueves el conductor tuvo que volver a faltar a su ciclo y esta vez sí hubo una explicación al aire sobre su ausencia. “Obviamente no está el señor Jorge Rial, queda bastante claro. Ahora les contamos lo que pasó”, arrancó diciendo Adrián Pallares, quien tomó su lugar. “No pasa nada grave. Jorge no se sentía bien desde hace unos días. Hoy se despertó un poco mal, consultó con su médico, y por la tarde lo van a operar de la vesícula. Es algo muy simple y sencillo”, comentó.