Teleshow habló con su esposa Romina Pereiro, quien lo acompañó al Hospital Finochietto en donde Rial quedó internado luego de ver al Dr. Guillermo Capuya. “Él es muy testarudo, y hasta que no se sintió así de mal no quería consultar, pero hoy no le quedó otra y por eso quedó internado para ser operado”, relató la mujer del conductor del programa de América.