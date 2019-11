Tal fue la influencia de The Dirt que Machine Gun Kelly, el rapero que interpreta a Tommy Lee en la película, fue quien puso la voz en off para este último video lanzamiento. "Desde que interpreté a Tommy Lee en The Dirt muchos de mis fans me han comentado lo que les habría gustado ver a los auténticos Mötley Crüe en directo. Nunca pensé que vería el día en el que esto se convirtiera en realidad. ¡Pero los fans han hablado y Mötley Crüe ha escuchado!”, dijo contento el músico, que no había nacido cuando el grupo ya estaba cerrando sus primeras fechas.