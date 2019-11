Anteriormente había hablado Edi Zunino, uno de los integrantes del ciclo del periodista: “Nos hubiera gustado recibir el premio en otras circunstancias, pero todo lo que dejó Zloto es bueno, por su compromiso y profesionalidad. Nunca atendió el maxi kiosco de la grieta, no porque no la conociera o no tuviera posición tomada, sino porque sabía que en ese maxi kiosco de la grieta no se puede ejercer el periodismo de manera profesional. Estaba feliz en Radio con vos que es una radio plural y libre, por vos el aplauso unánime de todos”.