Oscar del Priore se llevó el galardón al mejor programa nocturno FM por el programa que conduce en La 2x4, A través del tango. “Muchas gracias, realmente contento. Dicen que no hay dos sin tres, la tercera es la vencida. Quiero agradecer por supuesto a la radio en la que he estado casi toda mi carrera, antes Municipal, hoy la 2x4. Por supuesto tengo que agradecer a mis compañeros de labor, y por supuesto a mi familia, mis entrañables seres queridos. Mi viejo, que fue locutor; mi mujer, Liliana; mis hijos, y toda la gente que me quiere. Muchas gracias, soy muy feliz, y es una noche muy importante para mí”, dijo.