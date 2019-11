En medio de la romántica velada, Claudio se sorprendió al no encontrar los anillos. “¡Los habían perdido!”, contaron allegados a la pareja. Sin embargo, la caja apareció más tarde en la habitación. ¿El ex futbolista se la había olvidado? “No, fueron los duendes. Son pícaros. Es creer o reventar”, le confió Sofía a sus amigas. Una vez que los encontraron, decidieron no usarlos porque “el aire del mar los arruina”. Incluso ella está analizando colgarlo de un collar ya que “no usa anillos y es rebelde".