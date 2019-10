En ese momento Ulises llamó a su mamá Beatriz Olave y a su hemano Flavio: “Les dije que necesitaba rehabilitarme, quise hacer una clínica en mi casa. Ya estaba cansado, sabía que me esperaba el peor final o la salvación, tenía dos opciones”, dijo y reveló una pesadilla que tuvo: “Me pasó soñar con verme en mi velatorio, al otro día me desperté y no tuve más ganas de consumir, me levante transpirado y no toqué más".