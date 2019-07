"Le dije: '¿hija te gustaría conocer Disney?, sí pero lo que más me gustaría es que me vieras jugar al hockey' – me dijo -. Ella quiere que esté presente ante sus amiguitas. Y eso es lo que me cuesta, yo perdí a mi papá cuando era chiquito. Y me di cuenta que a ella le pasaba lo mismo, no tenía a su papá estando vivo. Muchas nenas no le creían que yo era su papá. Nunca fui a la escuela con ella. Fui a verla jugar al hockey y no le avisé que iba. La mamá le dijo 'Alma mirá' y me vio y se escondió detrás de la amiguita. Le agradezco mucho a la madre porque me ama tanto, podría haber inculcado otras cosas, pero me ama con tanto amor y eso se lo agradezco a mi ex. Podría existir cierto rencor de la madre pero no fue así", sostuvo un Ulises muy emocionado.