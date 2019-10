“Cuando Jeremías falleció yo no podía dejar de cantar. En el último control que se hizo en San Pablo nos dijeron que tenía metástasis en el cerebro. ‘Entenderás que es prácticamente un milagro’, le dijo el médico. Al salir del consultorio, mi hijo me vio llorar, fue la única vez, porque nos podían dar cualquier diagóstico, pero adelante de él yo era una roca. Entonces me abrazó, era alto medía 1,90 y me dijo ‘Rudy (así la llamaba cariñosamente) no llores, ¿por qué no cantás?' y empecé a cantar 'Sendas Dios hará”, recordó.