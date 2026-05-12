Política

El Senado retoma el debate para cambiar la ley de salud mental: expondrán más de 30 invitados

Habrá un plenario de comisiones desde las 14. Quedan expositores en fila y habrá más encuentros. Expectativa por la Labor Parlamentaria de las 18 para sesionar el jueves. La posible reunión para empezar a tratar la reforma electoral

Guardar
Google icon
SENADO-PLENARIA DE SALUD Y LEGISLACIÓN GENERAL
Las comisiones de Salud; y Legislación General de la Cámara alta comenzaron a debatir cambios a la ley vigente de salud mental el 29 de abril pasado (Prensa Senado)

Con una lista de más de 30 expositores, un plenario de comisiones del Senado continuará esta tarde con el debate del proyecto que modifica la normativa vigente de salud mental, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones hoy sin suficiente amparo.

Las disertaciones confirmadas para las 14 de hoy, y los ya asegurados encuentros extra que habrá para discutir este tema -hay al menos 60 invitados en total- descartan las críticas realizadas días atrás por el kirchnerismo, que acusó al Gobierno de querer avanzar rápido con la iniciativa en cuestión.

PUBLICIDAD

Durante la jornada se escucharán, entre otros, el titular de la Asociación Argentina de Psiquiatras, Ricardo Marcelo Corral; su par de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FEPRA), Marcelo Clingo; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y las Violencias en el Ámbito de la Salud de Buenos Aires, Julieta Calmels; y el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Sebastián Malgá.

El plenario está conformado por las comisiones de Salud; y de Legislación General de la Cámara alta. Ambas son presididas por legisladoras libertarias: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez, respectivamente. A finales del mes pasado se consumó la primera reunión. Allí, la administración central envió a la directora de abordaje integral de salud mental, Liliana González, quien aseveró: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.

PUBLICIDAD

La funcionaria explicó que el texto en cuestión es fruto de decenas de diálogos con “pacientes, familiares, ONGs, las 24 jurisdicciones” y, además, con “todos los casos de dominio público” sobre la mesa.

SENADO-PLENARIA DE SALUD Y LEGISLACIÓN GENERAL
La directora de abordaje integral de salud mental del Ministerio de Salud, Liliana González

Esto fue objetado por la senadora cristinista y médica Lucía Corpacci (Catamarca), quien le espetó: “Son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley”, dijo. Y agregó “Los citaron a un encuentro, la comentaron y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”.

Según González, los cambios apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De allí la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.

Tras ello, detalló conceptos más puntuales para evitar diagnósticos imprecisos y subjetivos. En particular, puso especial énfasis en la “conformación de un equipo interdisciplinario, que debe tener psiquiatras” para “diagnosticar cuadros orgánicos de salud mental”.

La idea del Gobierno es que, ante el apuro para tomar una decisión y, en caso de que un médico clínico se halle ante una situación de ese estilo, en 24 horas aparezcan lineamientos de dicho equipo. Otro punto que mencionó, ante sistemas ambulatorios, es que un juez pueda supervisar -tras la intervención inicial en un caso grave- por seis meses.

Por su parte, Corpacci no olvidó mencionar el embrollo actual sobre el financiamiento -en general- del sistema sanitario y puntualizó en el hospital Laura Bonaparte. Coincidió en ello su colega de interbloque Fernando Salino. En ese sentido, el puntano sumó: “Fue cruento”.

SENADO-PLENARIA DE SALUD Y LEGISLACIÓN GENERAL
Las libertarias y presidentas de las comisiones de Salud; y de Legislación General de la Cámara alta, Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, respectivamente

Se define la sesión

Los jefes de bloque mantendrán, desde las 18, la cumbre de Labor Parlamentaria. Allí se definiría sesionar pasado mañana, desde las 16. El horario, más corrido de lo habitual, se dará para darle margen a la audiencia pública -pliegos judiciales- ya fijada de antemano, que comenzará a las 10.

Excepto los dictámenes relacionados con ascensos diplomáticos -aún en duda-, el resto del temario parece consensuado: un acuerdo con holdouts por u$s171 millones; la prórroga del programa nacional de entrega de armas; y cinco años más de camarista federal para Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia.

Ficha Limpia

Antes de entrada la noche de ayer, la titular de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, intentó descomprimir la presión que se generó en los últimos días, tras el mensaje de dialoguistas y la exigencia para discutir Ficha Limpia separada de la reforma electoral de la Casa Rosada, cuyo fin es dinamitar las PASO. Infobae corroboró que se activará una reunión informativa -no se puede dictaminar- para el miércoles, a partir de las 15. Por ahora, ningún tratamiento individual y todo en paquete, algo que hoy no tiene votos.

En paralelo a esto , los libertarios peinaron aún más el proyecto original que “blinda” la propiedad privada y quieren firmar despacho. Requiere de aliados, que siguen de cerca el ida y vuelta por Ficha Limpia.

Lo que sí ocurrirá esta tarde será la luz verde en cuatro bicamerales. La más delicada suele ser la que revisa el funcionamiento de los organismos de inteligencia. El convite siempre es de carácter reservado. En tanto, mañana se agregarán dos: la del Ministerio Público y la de Reforma del Estado.

Temas Relacionados

SenadoSalud mentalInternaciones voluntariasLa Libertad AvanzaSesiónLabor ParlamentariaPatricia BullrichFicha LimpiaBicameralesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El kirchnerismo blanqueó el perfil de candidato que quiere para 2027 y crece el malestar dentro del PJ

Teresa García, cercana a Cristina Kirchner, explicitó que si próximo presidente es peronista debe responder a la ex Jefa de Estado

El kirchnerismo blanqueó el perfil de candidato que quiere para 2027 y crece el malestar dentro del PJ

Tras la escalada interna, Bullrich busca descomprimir la tensión con Javier y Karina Milei por el caso Adorni

La senadora expuso su visión ante la investigación por enriquecimiento ilícito, pero desde su entorno anticipan que bajará el perfil. La lectura de Casa Rosada y las diferencias por reforma electoral

Tras la escalada interna, Bullrich busca descomprimir la tensión con Javier y Karina Milei por el caso Adorni

El caso Adorni trabó la Ley Hojarasca y Macri prepara una gira por el país para acentuar sus diferencias

Los proyectos de la oposición para interpelar al jefe de Gabinete afectaron las negociaciones del proyecto de Sturzenegger, en un momento tenso de las relaciones entre el oficialismo y el PRO, su principal aliado

El caso Adorni trabó la Ley Hojarasca y Macri prepara una gira por el país para acentuar sus diferencias

Cuarta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno: todos los reclamos y el mapa de la movilización

La concentración es a las 17 en Plaza de Mayo. Exigen la ejecución inmediata de la Ley de Financiamiento y la recomposición salarial. Convocan el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales

Cuarta Marcha Federal Universitaria contra el Gobierno: todos los reclamos y el mapa de la movilización

El gobernador de Salta le pidió al Gobierno que garantice el suministro de gas en el norte durante el invierno

Gustavo Sáenz grabó un video exigiendo que la región disponga de energía ante el incremento de la demanda por las bajas temperaturas. “No podemos seguir siendo argentinos de segunda”, reclamó

El gobernador de Salta le pidió al Gobierno que garantice el suministro de gas en el norte durante el invierno

DEPORTES

Vínculos con la mafia y una lluvia de dólares: el árbitro que apostaba en sus propios partidos y generó un sismo en la NBA

Vínculos con la mafia y una lluvia de dólares: el árbitro que apostaba en sus propios partidos y generó un sismo en la NBA

Scaloni tiene definidos 24 de los 26 nombres de la lista final de la Selección para el Mundial: los dos cupos en duda

El pelotazo de Maxi Salas a la platea de River que la TV no captó y provocó la furia de los hinchas

La llamativa reacción de Mascherano al hablar de Messi después de su polémica salida del Inter Miami

La sorpresiva declaración de Gavi tras el título del Barcelona: del inmenso elogio para Messi a su selección candidata en el Mundial

TELESHOW

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en un mano a mano entre Danelik y Daniela De Lucía

Quién fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en un mano a mano entre Danelik y Daniela De Lucía

Así fue el estreno de Triángulo Amoroso, la serie vertical protagonizada por Wanda Nara y Maxi López

La conmovedora vuelta de Mario Pergolini a Otro día perdido tras la muerte de su madre: “Pasé unos días difíciles”

Nazarena y Barbie Vélez contaron sus problemas de incontinencia urinaria y el nombre que le pusieron a sus partes íntimas

Rosenfeld confirmó la separación de Wanda Nara de Martín Migueles por sus problemas legales: “Ella le pidió explicaciones”

INFOBAE AMÉRICA

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

A pocas horas del vencimiento de la tregua temporal, Rusia lanzó un nuevo ataque con drones sobre Kiev y otras regiones de Ucrania

Bomberos de Costa Rica y Naviera Tambor realizaron simulacro de emergencia a bordo del ferry Tambor III en Paquera

Honduras reporta 122 casos de tosferina y 10 muertes salud llama a reforzar vacunación

Panamá registra más de 15,000 desplazamientos asociados a eventos hidrometeorológicos

Desde Taylor Swift hasta los Oscar, el “Hamlet”, de 400 años de antigüedad, florece en la era de TikTok